Пентагон готовит сюрприз России в Европе

Компания Lockheed Martin испытала ракету Precision Strike Missile, которую еще называют российской версией "Искандера". Тестовый запуск состоялся на полигоне Уайт Сэндз в штате Нью-Мексико.

По данным Defense News, ракета разгоняется до скорости 5 Махов, а запускаться в перспективе будет со стандартной мобильной пусковой установки M142 HIMARS.

Проект Precision Strike Missile был запущен после того, как в Пентагоне признали эффективность российских ОТРК "Искандер". На данный момент американские оперативно-тактические комплексы вооружены ракетами с кассетными боевыми частями, скорость которых достигает лишь 3 Махов, поэтому их проще сбить.

Сообщается, что новая ракета пролетела 240 км и успешно поразила цель. В Пентагоне настаивают, чтобы ракета могла преодолеть не менее 500 км, как и боеприпас "Искандера". По неофициальным данным, дальность американской ракеты – 550 км.