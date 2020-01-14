Норвежцы взяли под колпак корабли ВМФ РФ

Патрульные самолеты Норвегии Р-3С "Orion" усиленно следят за перемещением кораблей Северного флота. Об этом сообщают ресурсы, отслеживающие движение воздушных судов.

Телеграм-канал "Оперативная линия" со ссылкой на них пишет, что российские корабли участвуют сразу в нескольких мероприятиях в центральной и западной частях Баренцева моря. В частности, они связаны с испытаниями фрегата "Адмирал Касатонов" и корвета "Гремящий".

Однако телеграм-канал намекнул и на другие задачи, которые обычно в пресс-релизах не упоминаются. В частности, Баренцево море омывает Шпицберген, а по мнению Запада, в случае начала войны Россия захватит этот архипелаг, чтобы обеспечить контроль над северной Атлантикой.

Стоит отметить, что Р-3С "Orion" хорошо знакомы российским летчикам еще со времен холодной войны. Так, широкий общественный резонанс получила история, когда лейтенант Василий Цымбал срезал своим Су-27 пропеллер Р-3B "Orion".