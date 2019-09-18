Конкуренция за природные ресурсы оставляет "за бортом" тему изменения климата и сохранения белых медведей

Соединенные Штаты и Норвегия серьезно решили вклиниться в "схватку" с Россией за ресурсы Арктики. Причем ключевую роль здесь играют военные. Это следует из репортажа телеканала NBC News, который вообще-то был посвящен проблеме сохранения экологии региона.

Однако разговор о страданиях белых медведей, которые все чаще выходят к населенным пунктам за едой, а таяние ледников нарушает привычный ритм жизни края, очень быстро перешел к теме активности России в Северном Ледовитом океане.

"Я считаю, мы должны продемонстрировать какую-то силу. И я хочу показать им, на что мы способны", – заявил капитан ВМС Норвегии Ларс Ларссон.

А журналист телеканала на фоне куда-то стреляющего норвежского военного с борта боевого судна тут же сообщает: "Норвежцы не хотят и не предчувствуют каких-либо военных столкновений с Россией в этой новой Арктике. Но они готовы".

Далее показаны кадры, как в регионе россияне буксируют крупнейший плавучий отечественный атомный реактор "Академик Ломоносов". И тут автор материала отмечает, что у американцев нет военных средств для маневров в Арктике, поэтому предоставляется слово вице-адмиралу, командующему Вторым флотом ВМС США Эндрю Льюису.

"Если мы не войдем в это конкурентное пространство, мы обречены на конфликт там в будущем", – вещает американец.



Вишенкой на торте звучит реплика 20-летней норвежской военной морячки Хелены Люндин, кажется, связанной именно с темой климата: "Думаю, особенно это касается моего поколения, потому что мы выросли с этой проблемой".

В конце репортаж возвращается к ситуации природных изменений Арктики, поскольку то, что "началось здесь, произойдет и со всем остальным миром".