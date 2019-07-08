Немцы испугались российского "плавающего Чернобыля"

Экологи предупреждают о катастрофе в Северном Ледовитом океане

Россия должна в августе запустить первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию "Академик Ломоносов". Как пишет Handelsblatt, защитники окружающей среды уже бьют тревогу, окрестив российский ПАТЭС "плавающим Чернобылем".

Напомним, на прошлой неделе "Балтийский завод" передал под контроль концерна "Росэнергоатом" новехонький ПЭБ, который пройдя из Санкт-Петербурга через Балтийское, Северное, Норвежское и Баренцево моря достиг порта в Мурманске. И сейчас специалисты готовят "Академика Ломоносова" к транспортировке к месту его постоянной дислокации – в город Певек Чукотского автономного округа.

В немецком издании отмечается, что критики проекта говорят о возможной катастрофе, которая может разразиться в Северном Ледовитом океане.





"В августе "Академик Ломоносов" длиной 144 и шириной 30 метров будет отбуксирован на расстоянии около 4 тыс км в район Крайнего Севера России. Позднее в этом году электроэнергия, произведенная у побережья Чукотки, обеспечит энергией портовый город Певек и морские газовые и нефтяные вышки. Все это является частью плана российского правительства по возрождению отдаленного, но богатого природными ресурсами региона", – говорится в статье.



Точных данных о стоимости такой АЭС нет, но его мощность составляет около 70 МВт и может обеспечить энергией город, в котором живут около 100 тыс человек.

Автор материала подчеркивает, что в то время, как ФРГ отказывается от использования атомной энергии, Россия идет по другому пути. На сегодня в стране более 30 АЭС и власти масштабно инвестируют в строительство новых электростанций подобного типа, "особенно в бывших советских республиках, которые сами по себе не обладают ни ноу-хау, ни достаточными средствами", утверждается в статье.

"Россия планирует еще больше, мы строим", – сказал инженер с ПАТЭС Владимир Ириминку. Если проект будет успешным, может быть построен целый флот на плавучих атомных электростанциях. По его словам, в любом случае уже есть большой интерес со стороны Юго-Восточной Азии.

Однако российские экологи из Greenpeace заявляют, что, случись непредвиденная ситуация на борту "Академика Ломоносова", его экипаж может не справиться с ЧП.

"Всем должно быть ясно, что инфраструктура в отдаленном районе не приспособлена в случае чрезвычайной ситуации", – говорит эксперт по энергетике Рашид Алимов. "Если что-то пойдет не так, вы не сможете быстро вылететь. Последствия для региона в чувствительной Арктике будут драматичными", добавил он. По его мнению, правительство должно инвестировать миллиарды в альтернативную энергетику, а не экспериментировать с ядерной энергией.

Между тем, "Росатом" считает, что это одна из самых современных атомных электростанций, признанная международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) безопасной. "Поэтому нет причин беспокоиться", – успокаивает инженер с "Академика".

