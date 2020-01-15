Москве не нравится, что ее сдерживают

В России пригрозили НАТО серьезными последствиями, если альянс продолжит политику сдерживания России, а США будут строить планы по размещению в Европе ракет, как это было во времена холодной войны. Об этом в среду на Гайдаровском форуме в Москве заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, которые приводит "Интерфакс", в этом случае придется забыть о любом проекте "большой Европы". Как известно, согласно этой концепции, Россия, а также Турция, Азербайджан и страны СНГ интегрируются в единое европейское пространство.

На данный момент США уверяют, что не собираются размещать в Европе ракеты средней дальности, как это было в 70 – 80-х гг. прошлого века. Однако ДРСМД уже не работает, а новые ракеты Пентагон уже заказал.

Россия также не отстает и испытывает гиперзвуковое оружие, не говоря уже об "Искандерах" в Калининградской области, которые, по данным западных экспертов, легко долетят до Берлина. На Балтике, в Черном и Средиземном морях ВМФ РФ регулярно проводят военные учения.