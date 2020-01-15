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Россия пригрозила НАТО страшными последствиями

Россия пригрозила НАТО страшными последствиями
Фото: Russian Defence Ministry/www.globallookpress.com
Москве не нравится, что ее сдерживают

В России пригрозили НАТО серьезными последствиями, если альянс продолжит политику сдерживания России, а США будут строить планы по размещению в Европе ракет, как это было во времена холодной войны. Об этом в среду на Гайдаровском форуме в Москве заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, которые приводит "Интерфакс", в этом случае придется забыть о любом проекте "большой Европы". Как известно, согласно этой концепции, Россия, а также Турция, Азербайджан и страны СНГ интегрируются в единое европейское пространство.

На данный момент США уверяют, что не собираются размещать в Европе ракеты средней дальности, как это было в 70 – 80-х гг. прошлого века. Однако ДРСМД уже не работает, а новые ракеты Пентагон уже заказал.

Россия также не отстает и испытывает гиперзвуковое оружие, не говоря уже об "Искандерах" в Калининградской области, которые, по данным западных экспертов, легко долетят до Берлина. На Балтике, в Черном и Средиземном морях ВМФ РФ регулярно проводят военные учения.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Давно бы так! Подполли натовцы к российской границе в польше-прибалтике и хохляндии, сразу ставить эскандеры прямо на границах. Быстро отползут и подожмут хвосты. Совсем оборзели!
Гость
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СКОРЕЕ БЫ ВОЙНА
Гость
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Каков привет от НАТО-таков и должен быть ответ.
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