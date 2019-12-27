Наши границы активно прощупывает западная разведка

Североатлантический блок увеличил свою активность в Арктике у российских границ. Нас прощупывают разведчики, также в Москве фиксируют рост боевой подготовки натовцев. Об этом заявил командующий Северным флотом Александр Моисеев в ходе сегодняшнего селекторного совещания в Минобороны.

"В Арктике продолжалось наращивание интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил НАТО, общее количество которых увеличилось на 17%. Разведдеятельность возросла на 15%", – цитирует РИА "Новости" вице-адмирала.

Вместе с тем, подчеркнул Моисеев, военно-политическая обстановка в регионе остается спокойной и контролируемой вверенным ему флотом.

Он отметил, что в уходящем году моряки СФ провели 590 учений, в том числе 30 межвидовых, и свыше 900 тренировок – от стратегического до тактического уровня. Помимо этого, в 2019-ом было совершено 30 дальних походов в важные со стратегической точки зрения районы Мирового океана.

