В Москве решили совершенствовать Вооруженные силы

Российские военные будут отслеживать развертывание американских ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, открывая селекторное совещание ведомства.

"Требуется провести глубокий анализ потенциальных военных угроз и наметить меры по совершенствованию Вооруженных сил",

– цитирует министра РИА "Новости". Фактически это может означать принятие на вооружение новых российских ракет в перспективе или дополнительную переброску "Искандеров" ближе к Европе.

США могут разместить ракеты средней и меньшей дальности, ранее запрещенные ДРСМД, в странах НАТО. Только так они долетят до России. Также ракеты средней дальности теоретически могут достать Крымский полуостров из Ирака, Саудовской Аравии и абсолютно точно из Турции .