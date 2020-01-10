Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Гонка пошла: Россия ответит на новые ракеты США

Гонка пошла: Россия ответит на новые ракеты США
Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
В Москве решили совершенствовать Вооруженные силы

Российские военные будут отслеживать развертывание американских ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, открывая селекторное совещание ведомства.

"Требуется провести глубокий анализ потенциальных военных угроз и наметить меры по совершенствованию Вооруженных сил", 

–  цитирует министра РИА "Новости". Фактически это может означать принятие на вооружение новых российских ракет в перспективе или дополнительную переброску "Искандеров" ближе к Европе.

США могут разместить ракеты средней и меньшей дальности, ранее запрещенные ДРСМД, в странах НАТО. Только так они долетят до России. Также ракеты средней дальности теоретически могут достать Крымский полуостров из Ирака, Саудовской Аравии и абсолютно точно из Турции .

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Иноагентка
Ответить
Молниеносным ударом крылатых ракет Иран разгромил Американскую военную базу в Ираке; точным выстрелом Зенитной ракетой Иран сбил украинский Боинг и отправил в могилы 176 канадцев британцев украинцев – это ответ Ирана Трампу, США, Израилю, Западным странам- трепещите Дьяволы! дрожите Бесы! прячтесь по щелям и норам Гады!; в защиту и полную поддержку террористических действий Ирана международный преступник Путин при своем личном участии провел показательные военно-морские учения в Черном и Каспийском морях с оглушительными ракетными стрельбами Калибрами Кинжалами Москитами и прочими «бондбами» – это предупреждение Путина Трампу, США, Израилю, Западным странам- «не смейте лезть в Иран! Такого как в Ливии и Ираке больше не будет! Проваливайте пока целы из Сирии, Ливии, Палестины и из Ближнего Востока!»
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

В России урежут пенсии в 2020 году

Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков

"Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк

Близких звезды сериала "Моя прекрасная няня" призвали "не пудрить мозги" россиянам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей