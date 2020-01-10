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Российские военные будут отслеживать развертывание американских ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, открывая селекторное совещание ведомства.
"Требуется провести глубокий анализ потенциальных военных угроз и наметить меры по совершенствованию Вооруженных сил",
– цитирует министра РИА "Новости". Фактически это может означать принятие на вооружение новых российских ракет в перспективе или дополнительную переброску "Искандеров" ближе к Европе.
США могут разместить ракеты средней и меньшей дальности, ранее запрещенные ДРСМД, в странах НАТО. Только так они долетят до России. Также ракеты средней дальности теоретически могут достать Крымский полуостров из Ирака, Саудовской Аравии и абсолютно точно из Турции .
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