В России предрекли европейским странам новую холодную войну

Российский сенатор Алексей Пушков оценил испытание США ранее запрещенной ДРСМД ракеты, к которому Вашингтон явно давно готовился. По его словам, этот факт может стать "черной датой" для Европы.

Пушков считает, что после испытания США могут разместить в Европе ракеты, что вернет континент в состояние времен холодной войны.

"Оно вернет Европу к ядерной конфронтации времен "холодной войны". Мрачный сценарий",

– написал сенатор на своей странице в Твиттер.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США успешно испытали баллистическую ракету, которая была запрещена ДРСМД. Сообщалось, что оружие в неядерной конфигурации пролетело 500 км. В Москве отметили, что это испытание – доказательство того, что США заранее планировали выход из договора. Вашингтон разорвал соглашение летом 2019-го, обвинив Россию в его нарушении. Москва эти обвинения опровергла.