Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Российский сенатор Алексей Пушков оценил испытание США ранее запрещенной ДРСМД ракеты, к которому Вашингтон явно давно готовился. По его словам, этот факт может стать "черной датой" для Европы.
Пушков считает, что после испытания США могут разместить в Европе ракеты, что вернет континент в состояние времен холодной войны.
"Оно вернет Европу к ядерной конфронтации времен "холодной войны". Мрачный сценарий",
– написал сенатор на своей странице в Твиттер.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США успешно испытали баллистическую ракету, которая была запрещена ДРСМД. Сообщалось, что оружие в неядерной конфигурации пролетело 500 км. В Москве отметили, что это испытание – доказательство того, что США заранее планировали выход из договора. Вашингтон разорвал соглашение летом 2019-го, обвинив Россию в его нарушении. Москва эти обвинения опровергла.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Муж звезды "Моя прекрасная няня" пожалел денег для ее дочери