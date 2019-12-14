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"Мрачный сценарий": Москва предупредила Европу о коварстве США

"Мрачный сценарий": Москва предупредила Европу о коварстве США
Фото: www.globallookpress.com
В России предрекли европейским странам новую холодную войну

Российский сенатор Алексей Пушков оценил испытание США ранее запрещенной ДРСМД ракеты, к которому Вашингтон явно давно готовился. По его словам, этот факт может стать "черной датой" для Европы.

Пушков считает, что после испытания США могут разместить в Европе ракеты, что вернет континент в состояние времен холодной войны.

"Оно вернет Европу к ядерной конфронтации времен "холодной войны". Мрачный сценарий",

написал сенатор на своей странице в Твиттер.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США успешно испытали баллистическую ракету, которая была запрещена ДРСМД. Сообщалось, что оружие в неядерной конфигурации пролетело 500 км. В Москве отметили, что это испытание – доказательство того, что США заранее планировали выход из договора. Вашингтон разорвал соглашение летом 2019-го, обвинив Россию в его нарушении. Москва эти обвинения опровергла.  

Полина ИВАНОВА

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