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В России жестко ответили на запуск США запрещенной ракеты

В России жестко ответили на запуск США запрещенной ракеты
Фото: www.globallookpress.com
В Москве уверены, что Вашингтон давно планировал разорвать договор

Накануне США показали запуск запрещенной договором ДРСМД ракеты. Таким образом, в Пентагоне дали понять, что окончательно порвали договоренности с Москвой и сделали свою 9М729, из-за которой и начался весь "сыр-бор". На пуск ракеты уже отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, это может говорить только об одном: Вашингтон давно планировал выход из соглашения. Его слова приводит ТАСС.

Новая ракета взлетела с базы ВВС США Ванденберг (Калифорния) 12 декабря и уничтожила учебную цель в Тихом океане на расстоянии более 500 км.

После того, как Минобороны США опубликовало видео, военные эксперты и журналисты быстро определили, что это модернизированная баллистическая ракета мишень, которую используют для испытаний систем ПРО. При этом двигатель у нее, скорее всего, был другой, как и система наведения.

Ранее в августе американские военные запустили "Томагавк" из системы вертикального запуска Mark 41. Как пишет Defense News, похожие используются в системах ПРО Aegis Ashore, которые сейчас размещают в Восточной Европе. На возможность такого использования комплекса неоднократно указывала российская сторона, однако в Пентагоне заверяют, что это другая модификация Mark 41, и из этих комплексов "Томагавк" не запустить.

США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности 2 августа, после того как Россия отказалась снимать с вооружения 9М729, которую на Западе считают полноценной ракетой средней дальности.

Александр ИЛЬИН

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