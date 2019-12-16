Рогозин анонсировал запуск в ближайшее время

Новая ракета "Сармат" ни в чем не уступит предыдущей "Воеводе" или "Сатане", как ее называют на Западе. Более того, новинку можно будет оснастить не только традиционными термоядерными, но и перспективными боевыми блоками, в том числе, гиперзвуковыми.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев. По его словам, с "Воеводой" тоже все в порядке, однако, к сожалению, сроки эксплуатации легендарной "Сатаны" истекают.

Каракаев добавил, что в настоящее время идет подготовка к летным испытаниям ракеты "Сармат", а затем уже глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал журналистам, что ракета полетит в самое ближайшее время, правда, конкретную дату он не назвал.

"Скоро будет", – цитирует Рогозина телеканал "Звезда".

Подробная информация о ракете "Сармат" не разглашается, однако известно, что в отличие от "Воеводы", акцент в ней делается не на вес забрасываемых боевых частей, а на сложность их траекторий, чтобы их было труднее сбить.

По данным военных, ракета обладает практически неограниченным радиусом действия и может нанести удар по США даже через Южный полюс Земли.

Ранее летно-конструкторские испытания "Сармат" на космодроме "Плесецк" планировались во втором квартале 2019 года. Все тесты военные хотели завершить до 2021-го. Но теперь, вероятнее всего, сроки сдвинут вправо, так как пока были проведены только бросковые испытания ракеты.