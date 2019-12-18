Загадочные аппараты случайно засекли у ангаров для F-117

В аэропорту Тонопа рядом с американской секретной "Базой 51", где до сих пр летают снятые с вооружения стелсы F-117, обнаружили сразу дюжину загадочных летательных аппаратов.

Фотоснимок сделал спутник 6 декабря этого года. Объекты, похожие на самолеты без крыльев, стоят рядом с белыми ангарами, в которых ранее обслуживались F-117. К слову, часть из них летает и сейчас, изображая мишени. Таким образом, американских летчиков учат обнаруживать и уничтожать стелсы.

Авторы журнала the Drive "пробили" по базе все известные самолеты и беспилотники США, но так и не смогли определить, что испытывают американские военные. По их мнению, это целая секретная программа,и летательные аппараты хранят в ангарах, где раньше "жили" F-117.

Возможно, это производные от разведывательных стелс-беспилотников RQ-170. По другой версии, это заправщики самолетов, но это тоже неточно. Также авторы допускают, что это стелс-вертолеты, которые ранее разрабатывались в США или даже новейшие самолеты-шпионы, которые Пентагон прячет от всего мира.

За последние полгода на аэродроме постоянно шла работа. На взлетно-посадочную полосу Тонопы то и дело приземлялись самолеты Сил специальных операций. Интересно, что если на "Базе 51" секретные летательные аппараты испытывают, на аэродроме Тонопа военные уже отрабатывают какие-то тактические схемы.