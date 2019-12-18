Самолет-загадку примут на вооружение до 2027 года

Новый стратегический бомбардировщик России, который в СМИ обозначают как ПАК ДА, будет принят на вооружение до 2027 года. Об этом в интервью журналу "Оборона России" заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

По его словам, самолет с применением стелс-техологий сможет находиться в воздухе до 30 часов. Учитывая, что его скорость составит 700-900 км/час, а может и больше, аппарат сможет преодолеть более 20 тыс. км. Сегодня на такое способны только продвинутые тяжелые беспилотники производства США.

Теперь ПАК ДА включен в Государственную программу вооружения, как и подводные лодки "Борей-А". Учитывая, что срок подготовки боевого самолета для ВКС – это примерно 7 лет, работа над ПАК ДА должна бить ключом уже сейчас.

Ранее сообщалось, что это будет дозвуковой самолет, выполненный по форме летающее крыло. Возможно, тяжелый дрон "Охотник" – это прототип такого самолета. Некоторые видимые невооруженным глазом недочеты, например, не скрытое сопло двигателя, говорят о том, что это далеко не последняя модификация.

Изображение будущего бепилотника "засветили" во время встречи начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с военными дипломатами. Снимок опубликовал телеграм-канал "Крылья войны".

Если говорить о характеристиках, то летом экс-глава ВКС Виктор Бондарев озвучивал данные о ПАК ДА. В частности, называлась дальность в 12 тыс. км и полезная нагрузка до 30 тонн.

Кроме того бомбардировщик вооружат ракетами с искусственным интеллектом, обладающими дальностью до 6 тыс. км.

Такая ракета сможет сама проанализировать воздушную и радиолокационную обстановку и определить нужную скорость, высоту. Вооружение, разумеется, будет размещено во внутреннем отсеке.

Ожидается, что первый прототип будет готов в 2021-2022 годах. Первый полет запланирован 2025-2026 годах, а принятие на вооружение, как и было сказано выше, в 2028-2029 годах.

По мнению The National Interest, ПАК-ДА не станет основным стратегическим бомбардировщиком ВКС РФ, так как эту руль по-прежнему будут выполнять модернизированные Ту-160 и Т-95МС, которые в Минобороны и не думают списывать, как и американцы свои В-52.

Как и B-21, новый ПАК-ДА будет "заточен" под ядерный конфликт с опустошающим ракетно-бомбовыми ударами в тылу противника.