"Сармат" полетит весной

Минобороны ускорило испытания

Новейшая российская ракета "Сармат", которая в перспективе должна заменить "Сатану" Р-36М, стартует с Плесецка во втором квартале 2019 года.

Летно-конструкторские испытания пройдут на космодроме "Плесецк" в расположении Ужурской дивизии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК. Планируется запустить несколько экспериментальных образцов, а затем, по данным источника, будет выполнен контрольный старт серийной ракеты. Испытания должны быть завершены в достаточно сжатые сроки – до 2021 года.

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На данный момент идет так называемая наземная отработка ракеты и создание необходимой инфраструктуры в Ужурской дивизии. Как ранее заявляли военные, серийное производство ракеты по плану начнется уже в 2021 году.

"Сармат" принадлежит к тем видам вооружения, против которых, по данным Минобороны РФ, не существует защиты. Новая ракета практически не имеет ограничений по дальности, и ее очень трудно сбить из-за многочисленных целей-ловушек и боевых блоков, летящих по траекториям, затрудняющим их обнаружение радаром. Кроме того, "Сармат" станет в ближайшей перспективе носителем широко анонсируемого гиперзвукового комплекса "Авангард".