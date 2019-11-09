Американцы признались, что разорвали соглашение не из-за "Искандера-М"

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что после прекращения действия ДРСМД американцы сообщили, что переживали не из-за крылатой ракеты наземного базирования 9М729. Озабоченность Вашингтона, из-за которой они вышли из договора, вызвал другой комплекс.

Такое заявление замглавы МИДа сделал на открытии Московской конференции по нераспространению, организованной ЦЭБ. Рябков уточнил в разговоре с изданием "КоммерсантЪ", что США признались России в этом уже в августе после развала ДРСМД, но не назвали конкретное оружие.

"Что они имели в виду, мы абсолютно не понимаем, а они отказываются это объяснить",

– добавил Рябков.

США обвинили Россию в нарушении договора еще в 2013-м, заявив, что Москва якобы создала ракету дальностью от 500 до 5,5 тыс. км. А в 2017-м американцы уточнили, что речь идет о 9М729. В России не раз отвергали подобные обвинения, подчеркивая, что ракета не нарушает договор. В Москве отмечали, что Вашингтон пошел на такой шаг, чтобы развязать себе руки.