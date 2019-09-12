Ни одна из сторон не будет нападать первой, столкновение произойдет спонтанно

Технический сбой и локальный конфликт могут привести к ядерной войне между Россией и США, полагает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов. Однако развязывать ее специально, отметил он, ни одна из сторон не будет по одной простой причине: в этом противостоянии нет победителя.

Так, по мнению эксперта, причиной конфликта может стать отказ систем предупреждения о ракетном нападении, которые периодически дают ложный сигнал. Не стал он сбрасывать со счетов и провокацию боевиков, которые способны спровоцировать неполадку.

"Если на эту тревогу в условиях кризиса вдруг среагирует одна или другая сторона очень резко, тогда может произойти ядерная война", – цитирует академика РИА "Новости".

Не исключил он второй вариант развития событий, когда локальная рознь может разрастить до глобальных масштабов.

"Может возникнуть вооруженный конфликт где-либо: в Черном море, в Балтийском, на севере, в Прибалтике, на Украине – где столкнутся наши вооруженные силы. И та сторона, которая начнет проигрывать, может решиться на ограниченное применение ядерного оружия, чтобы остановить конфликт", – пояснил Арбатов, добавив, что ответный удар подтолкнет к войне.

Оба сценария, отметил эксперт, делает возможным расторгнутый ДРСМД. Напомним, ракетный договор прекратил свое действие 2 августа 2019 г. с подачи США.