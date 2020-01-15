С-400 засечет любой истребитель, кроме малозаметного

Истребители Eurofighter Typhoon могут оказаться под самым боком у России. Как сообщил военный блог Jane's, эти самолеты из состава Королевских ВВС Великобритании накануне стали первыми на "смотрах" ВВС Финляндии 2020 HX Challenge. Летно-оценочные испытания проходят в холодных условиях базы Сатакунта недалеко от Тампере.

В ближайшем будущем Хельсинки планирует заменить свои F/A-18 C/D Hornet на что-то новенькое. США, разумеется, предлагают финнам F-35, не факт, что правительство Финляндии устроит их "кусачая" цена.

Россию устроит любая машина, кроме F-35. "Тайфуны" прекрасно видны на радарах С-400 и Су-30СМ, а вот с "тридцать пятыми" все не так очевидно. С другой стороны, Финляндия не входит в НАТО и старается избегать конфронтации с Россией. Однако в свете нарастающего напряжения между Москвой и Западом Хельсинки начал увеличивать затраты на армию.