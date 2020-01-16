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Бывший президент Франции призвал к новому союзу с Россией

Бывший президент Франции призвал к новому союзу с Россией
Николя Саркози. Фото:Norbert Scanella via www.imago-i/www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Саркози: без Москвы и Анкары Европе не решить проблему безопасности

Европе нужен союз с Россией и Турцией. Об этом неожиданно заявил бывший президент Франции Николя Саркози в ходе дискуссии "Глобальная повестка" на Гайдаровском форуме в Москве.

По его словам, которые приводит "Лента.ру", на европейском пространстве страны уже объединены в трех плоскостях – ЕС, Шенгенская зона и НАТО. Однако для решения вопросов безопасности и экономики, необходим новый международный союз с Россией и Турцией.

После событий в Крыму в 2014 году Россию исключили из "Большой восьмерки". В данный момент диалог с Москвой осуществляется в формате "Большой двадцатки".

Интересно, что Саркози после своего президентства побывал в Сочи и встречался с Владимиром Путиным. А когда между Парижем и Москвой возникли споры по поводу "Мистралей" которые так и не достались России, принял сторону Кремля. Сегодняшний французский лидер Эмманюэль Макрон занимает по отношению к России более сдержанную позицию.


Александр ИЛЬИН

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