Анкара почти уверена, что получит американские F-35, несмотря на требование Вашингтона избавиться от российских ЗРК

Турция предложила включить С-400 в оборонную систему НАТО, что ранее посчитало невозможным руководство альянса. Неожиданную идею предложил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит Anadolu.

Как считает турецкий дипломат, в НАТО напрасно считают, что американские истребители F-35 и С-400 несовместимы. А чтобы решить этот вопрос, можно создать рабочую группу под руководством НАТО.

Затем Чавушоглу сказал, что выступает за расширение альянса и не понимает, почему в него не пригласили Грузию.

Все это можно назвать реверансом Турции в сторону НАТО. В Анкаре до сих пор надеются получить истребители F-35, так как альтернативы у турок просто нет. Отказавшись от Су-57, который еще проходит испытания, Турция сама лишила себя надежды на истребитель пятого поколения. Свой самолет Анкара вряд ли построит в ближайшее время.

Ранее в Пентагоне сообщили, что турецкие предприятия еще как минимум год будут производить комплектующие для F-35. Это говорит о то, что стороны еще не исключили полностью возможность "отыграть назад" с истребителем, хотя в Вашингтоне и неоднократно заявляли, что вопрос закрыт: С-400 или F-35.

Но отказываться от С-400 Эрдоган не собирается. Недавно Турция показала испытания радара С-400 на F-16 и F-4. Система вот-вот будет принята на боевое дежурство, и судя по всему, в Анкаре поставили задачу – сохранить С-400, возможно купить "Пэтриоты" и обязательно заполучить F-35.