Турки обвинили Россию в обмане с С-400
В Турции возмущены тем, что Россия отказалась передать вместе с С-400 часть технологий зенитно-ракетного комплекса. Издание Yeni Akit процитировало сообщение ТАСС, в котором говорится, что сделка, заключенная с Турцией, не предполагала передачи технологий, даже частичной.
А поставка второго комплекта ЗРК может задержаться из-за совместного производства и состояться позже запланированного на 2020 г. графика. Статья вызвала гневные отзывы читателей.
"Русские тоже нас обставили. Кругом обман! Обманщики эта Россия и Путин. Какое бы соглашение с нами ни заключали, обещаний не выполняли. Ничего удивительного. С медведем в одно логово не лезут", – это лишь часть комментарий возмущенных турок, которые приводит "ИноСМИ".
Пользователь "хасан" и вовсе считает, что в Турции есть люди, которые разгадают технологии этих дымовых труб и создадут свои ракеты Т-500. А потом русский медведь пусть подумает, что будет после этого.
Стоит отметить, что о том, что Россия не собирается передавать Турции технологии, начали говорить еще осенью 2017 года. Помощник президента РФ Владимир Кожин, комментируя контракт, отметил, что не решенным остается вопрос по кредиту, а вопрос о передаче Турции технологии производства С-400 не обсуждался. После этогое Турция заявила, что может отказаться от сделки, не будет достигнуто соглашение о совместном российско-турецком производстве.
Позже вопрос удалось уладить и поставка первого комплекта ЗРК успешно состоялось. Однако 20 января уже этого года ТАСС, ссылаясь на военно-дипломатический источник, сообщил, что передача технологий турецкой стороне, даже частичная, условиями сделки не предполагалась.
На данный момент, по информации собеседника агентства, Анкара получила два дивизиона С-400, более 120 ракет, а также вспомогательное оборудование, запчасти и инструменты.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, находясь на форуме в Швейцарии, предложил включить С-400 в оборонную систему НАТО, а затем высказался за расширение альянса и даже предложил включить в него Грузию.
Кроме того, Анкара до сих пор лелеет надежду купить американские F-35 и в течение этого года продолжит выпускать комплектующие для этого истребителя по действующим контрактам.
Таким образом, Турция подчеркивает, что видит свое будущее только с НАТО, а Грузия вообще больной для России вопрос. Поэтому вопрос с технологиями могли пересмотреть, хотя официальных комментариев на эту тему нет.
Подмога пришла: Европа наплевала на санкции США для "Северного потока - 2"
Угрозы заокеанской державы не помешают прокладке топливной магистрали
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Потенция в 70 лет: этот продукт поможет забыть о виагре
- Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
- Диета каменного века: как питаются долгожители
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- Заворотнюк объявилась в необычном месте
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик