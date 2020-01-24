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Турки обвинили Россию в обмане с С-400

Турки обвинили Россию в обмане с С-400
Фото:Zuma\TASS
Возмущенные покупатели ЗРК требуют передачу технологий и "катят бочку" на русского Медведя

В Турции возмущены тем, что Россия отказалась передать вместе с С-400 часть технологий зенитно-ракетного комплекса. Издание Yeni Akit процитировало сообщение ТАСС, в котором говорится, что сделка, заключенная с Турцией, не предполагала передачи технологий, даже частичной.

А поставка второго комплекта ЗРК может задержаться из-за совместного производства и состояться позже запланированного на 2020 г. графика. Статья вызвала гневные отзывы читателей.

 "Русские тоже нас обставили. Кругом обман! Обманщики эта Россия и Путин. Какое бы соглашение с нами ни заключали, обещаний не выполняли. Ничего удивительного. С медведем в одно логово не лезут", – это лишь часть комментарий возмущенных турок, которые приводит "ИноСМИ".

Пользователь "хасан" и вовсе считает, что в Турции есть люди, которые разгадают технологии этих дымовых труб и создадут свои ракеты Т-500. А потом русский медведь пусть подумает, что будет после этого.

Стоит отметить, что о том, что Россия не собирается передавать Турции технологии, начали говорить еще осенью 2017 года. Помощник президента РФ Владимир Кожин, комментируя контракт, отметил, что не решенным остается вопрос по кредиту, а вопрос о передаче Турции технологии производства С-400 не обсуждался. После этогое Турция заявила, что может отказаться от сделки, не будет достигнуто соглашение о совместном российско-турецком производстве.

Позже вопрос удалось уладить и поставка первого комплекта ЗРК успешно состоялось. Однако 20 января уже этого года ТАСС, ссылаясь на военно-дипломатический источник, сообщил, что передача технологий турецкой стороне, даже частичная, условиями сделки не предполагалась.

На данный момент, по информации собеседника агентства, Анкара получила два дивизиона С-400, более 120 ракет, а также вспомогательное оборудование, запчасти и инструменты.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, находясь на форуме в Швейцарии, предложил включить С-400 в оборонную систему НАТО, а затем высказался за расширение альянса и даже предложил включить в него Грузию.

Кроме того, Анкара до сих пор лелеет надежду купить американские F-35 и в течение этого года продолжит выпускать комплектующие для этого истребителя по действующим контрактам.

Таким образом, Турция подчеркивает, что видит свое будущее только с НАТО, а Грузия вообще больной для России вопрос. Поэтому вопрос с технологиями могли пересмотреть, хотя официальных комментариев на эту тему нет.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
нет турков нет проблем с турками
Александр Кото
Ответить
А два медведя в одной берлоге не живут! У турок свои дела с Западом, а у нас свои!
Гость
Ответить
Турецкие партнеры всегда только так и вели дела со всеми своими партнерами во все времена. Было бы странно если бы в этот раз было не так. Нормальная турецкая манера, которая ни о чем не говорит кроме того, что все в норме.
Тони
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турки это редчайшее <цензура> а не народ. Я имел опыт общения с ними еще в 90-е. Это кидалово. Они ни когда не будут русским друзьями. Их русские постоянно били и этого они не могут простить.
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