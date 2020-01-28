США потеряли контракт на 2,5 миллиарда долларов

Германия отказалась от американских беспилотников-шпионов MQ-4C Triton, тех самых, которые постоянно летают над Крымом и Калининградской областью.

Как пишет Defense News, вместо четырех дорогостоящих дронов правительство Германии выбрало самолеты Bombardier Global 6000, оборудованные специальными датчиками.

Таким образом, Northrop Grumman не удалось заключить с немцами контракт на $2,5 млрд, а Пентагону – вооружить немцев хорошо знакомой техникой, которую американцы давно используют для безнаказанного шпионажа за РФ.

Причина заключается в том, что MQ-4C Triton был признан не соответствующим стандартам безопасности для полета через европейское воздушное пространство. В итоге немцы купили канадские "Бомбардиры", так как связаны определенными обязательствами в НАТО.