Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Немцы отказались от американских летающих шпионов

Немцы отказались от американских летающих шпионов
Фото: commons.wikimedia.org
США потеряли контракт на 2,5 миллиарда долларов

Германия отказалась от американских беспилотников-шпионов MQ-4C Triton, тех самых, которые постоянно летают над Крымом и Калининградской областью.

Как пишет Defense News, вместо четырех дорогостоящих дронов правительство Германии выбрало самолеты Bombardier Global 6000, оборудованные специальными датчиками.

Таким образом, Northrop Grumman не удалось заключить с немцами контракт на $2,5 млрд, а Пентагону – вооружить немцев хорошо знакомой техникой, которую американцы давно используют для безнаказанного шпионажа за РФ.

Причина заключается в том, что MQ-4C Triton был признан не соответствующим стандартам безопасности для полета через европейское воздушное пространство. В итоге немцы купили канадские "Бомбардиры", так как связаны определенными обязательствами в НАТО.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Нужно предложить им навозные дроны из хохлостана!!!!!!
Мастера уже делают!
Гость
Ответить
Гость
Нужно предложить им навозные дроны из России!!!!!!
Мастера уже делают!
Температуру проверь!
Гость
Ответить
Нужно предложить им навозные дроны из России!!!!!!
Мастера уже делают!
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Пока жена при смерти: объявилась бывшая Чернышева

Муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" несколько лет был близок со спортсменкой

Россиянам закроют путь в ЕС из-за Крыма

В черный список угодили те, кто проводили выборы в Госсовет республики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей