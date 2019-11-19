Калининград окружили дроны-разведчики

Пентагон кропотливо собирает информацию о российских военных объектах

Во вторник разведку стратегических объектов Калининградской области провели сразу два американских беспилотника Global Hawk. Ранее Пентагон ограничивался только одним.

Кроме того, как сообщает телеграм-канал Daily War, один БПЛА летал со стороны Литвы, другой – со стороны Польши. И еще один, третий Global Hawk был замечен над Балтикой.

Также в районе польско-российской границы работает самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V.

В Калининградской области США больше всего интересует флот, С-400 и "Искандеры". Кроме того, по данным НАТО в этом районе есть хорошо укрепленный бункер с ядерным оружием.

Ранее бомбардировщики США В-52 отработали нанесение ударов по Калининграду, имитируя пуски ракет.