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Калининград окружили дроны-разведчики

Калининград окружили дроны-разведчики
Фото: commons.wikimedia.org
Пентагон кропотливо собирает информацию о российских военных объектах

Во вторник разведку стратегических объектов Калининградской области провели сразу два американских беспилотника Global Hawk. Ранее Пентагон ограничивался только одним.

Кроме того, как сообщает телеграм-канал Daily War, один БПЛА летал со стороны Литвы, другой – со стороны Польши. И еще один, третий Global Hawk был замечен над Балтикой.

Также в районе польско-российской границы работает самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V.

В Калининградской области США больше всего интересует флот, С-400 и "Искандеры". Кроме того, по данным НАТО в этом районе есть хорошо укрепленный бункер с ядерным оружием.

Ранее бомбардировщики США В-52 отработали нанесение ударов по Калининграду, имитируя пуски ракет.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Своё время Сталин тоже думал что немцы не нападут, важно это помнить и держать порох сухим для отрожения любой угрозы, они тренируются имитируя бомбардировку Калининграда нашим надо имитировать бомбардировку Аляски, важно понимать что нашей власти нужно будет жестко отвечать
Андрей
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А назрена им это нужно, они реально воевать собрались что ли?
Гость
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Все американцы свиньи
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