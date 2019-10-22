Су-57 сделает из "Охотника" убийцу "Пэтриотов"

В США оценили программу испытаний С-70

Совместный полет российского истребителя пятого поколения Су-57 и стелс-беспилотника "Охотник", который сильно напоминает американский В-2, вызвал живой интерес на Западе. Ведущие аналитики и военные эксперты тут же отметили, что Россия следует тренду и прорабатывает связку "истребитель – БПЛА", которая в скором будущем станет привычным делом. Например, в США испытывают "Валькирию", которую предполагается использовать в паре с F-35.

Однако есть у российской программы и особенности, о которых журналу The National Interest рассказал специалист по российскому вооружению Центра военно-морского анализа Сэмуэль Бендетт. По его словам, в данный момент испытатели отрабатывают сразу несколько схем.





Одна из самых очевидных – дрон должен расправляться в одиночку с зенитно-ракетными комплексами, чтобы расчистить дорогу истребителям. При этом БПЛА может работать как в автономном режиме, так и управляться пилотом или оператором с земли. Так, американский XQ-58 может управляться летчиком прямо во время совместного полета.

Эксперт подчеркивает, что прежде чем "Охотник" отправится на реальные боевые задания, пройдут годы. Главная проблема научить дрон работать в автономном режиме.