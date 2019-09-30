Запад восхитила секретная тактика Су-57 и "Охотника"

Стелс-беспилотник сгладит изъяны истребителя

На Западе высоко оценили совместный полет Су-57 и беспилотника "Охотник", который накануне показало Минобороны.

По мнению журнала The National Interest, C-70 может сгладить "конструкторские изъяны" Су-57 и предавать летчику данные о целях, выполняя роль разведчика. Универсальный комплект авионики дрона, по мнению издания, дополнит "мощного и сырого" истребителя.

Благодаря своим стелс-возможностям, которые еще предстоит довести до ума, "Охотник" в режиме реального времени будет снабжать пилота информацией, помогая ему получить максимально полную картину боя. Похожим образом F-35 собирает информацию своими датчиками, а также взаимодействуя с другими истребителями.

В NI уверены, что С-70 может наводить на цели ракеты большой дальности Р-37. При этом Су-57 будет находиться вне зоны действия комплексов ПВО противника.

Кроме того, сам "Охотник" с двумя внутренними отсеками вооружений способен нанести упреждающий удар по системам ПВО, чтобы помочь Су-57.

Фактически это означает, что связка "пятьдесят седьмого" и "Охотника" заменяет пару F-35, только в ВКС роль одного из летчиков будет играть искусственный интеллект. Осталось только дождаться 2025 года и посмотреть, как это будет выглядеть на практике.