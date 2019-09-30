Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Запад восхитила секретная тактика Су-57 и "Охотника"

Запад восхитила секретная тактика Су-57 и
Фото: www.globallookpress.com
Стелс-беспилотник сгладит изъяны истребителя

На Западе высоко оценили совместный полет Су-57 и беспилотника "Охотник", который накануне показало Минобороны.

По мнению журнала The National Interest, C-70 может сгладить "конструкторские изъяны" Су-57 и предавать летчику данные о целях, выполняя роль разведчика. Универсальный комплект авионики дрона, по мнению издания, дополнит "мощного и сырого" истребителя.

Благодаря своим стелс-возможностям, которые еще предстоит довести до ума, "Охотник" в режиме реального времени будет снабжать пилота информацией, помогая ему получить максимально полную картину боя. Похожим образом F-35 собирает информацию своими датчиками, а также взаимодействуя с другими истребителями.

В NI уверены, что С-70 может наводить на цели ракеты большой дальности Р-37. При этом Су-57 будет находиться вне зоны действия комплексов ПВО противника.

Кроме того, сам "Охотник" с двумя внутренними отсеками вооружений способен нанести упреждающий удар по системам ПВО, чтобы помочь Су-57.

Фактически это означает, что связка "пятьдесят седьмого" и "Охотника" заменяет пару F-35, только в ВКС роль одного из летчиков будет играть искусственный интеллект. Осталось только дождаться 2025 года и посмотреть, как это будет выглядеть на практике.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...
По теме

В Великобритании объявили режим войны с Россией

Лондон жестко ответит на внешние угрозы

"Слишком поздно": Малахов простился с Заворотнюк

Состояние актрисы вызвало у телеведущего горькие сожаления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей