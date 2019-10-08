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Турция подождет: объявился новый покупатель Су-57

Турция подождет: объявился новый покупатель Су-57
Фото: www.globallookpress.com
Истребители пятого поколения ждут на границе с Китаем

Пока о покупке Су-57 размышляют в Турции и Индии, у российского истребителя нашелся неожиданный возможный покупатель – Мьянма.

Об интересе Нейпьидо к платформе пишет Military Watch, ссылаясь на высказывания посла Мьянмы в России Ко Ко Шейна. Основу истребительного парка этой страны составляют легкие МиГ-29, а в прошлом году был заключен контракт на покупку 6-ти истребителей Су-30СМЭ. Поставки должны начаться в будущем году. Также у Нейпьидо есть китайские J-7 третьего поколения и JF-17 четвертого.

По мнению MW, этих возможностей будет недостаточно, чтобы противостоять соседним державам, которые быстро модернизируют свои самолеты и закупают новые. Поэтому новейшие Су-57 могли бы стать хорошим подспорьем для бывшей Бирмы. Даже небольшое количество Су-57 существенно увеличит боеспособность ВВС страны. Особенно, если вместе с истребителем Россия поставит гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал" и дальнобойные ракеты "воздух-воздух" Р-37М.

Вместе с тем, покупка Су-57 потребует значительных инвестиций в инфраструктуру для техообслуживания таких дорогостоящих самолетов. Важным моментом является и то, что Су-57 существует только в одноместном варианте, то есть научить летчика будет сложно.

Фото: function.mil.ru

Ранее в Минобороны заявляли, что сначала обеспечат Су-57 собственные строевые части, а уже затем подумают об экспорте. На данный момент Москва больше продвигает Су-35С, а "пятьдесят седьмой" пока – это что-то вроде российского F-22, который вообще никогда не продавался на экспорт.

Продажа истребителя видится вполне реальной с двигателями первого этапа, когда российские Су-57 перейдут уже на "Изделие 30". Но пока они только проходят испытания.

Также сомнительна продажа Су-57 с ракетами Х-47 и Р-37М с дальностью 400 км. Это передовые ракеты, и вряд ли Москва захочет, чтобы они оказались в Юго-Восточной Азии. 

Александр ИЛЬИН
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