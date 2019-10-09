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Турция выберет Су-35С вместо Су-57

Су-57 не подошел Турции
Фото: www.globallookpress.com
Российский истребитель пятого поколения не устроит Анкару, так как не заменит F-35

Турции уже не купить F-35, однако и Су-57 не удовлетворяет требованиям ВВС этой страны, поэтому на прошедшем авиасалоне "МАКС" в Жуковском Эрдоган не стал делать никаких заявлений.

По мнению журнала The National Interest, Су-57 слишком дорогой и притом не отвечает стелс-требованиям, уступая по этим показателям F-35. В остальном это прекрасная машина, но намного целесообразнее для Анкары закупить Су-35С.

По незаметности "Фланкер" проигрывает американцу еще больше, однако лучше приспособлен для нанесения наземных ударов.

Турции были нужны F-35 вовсе не для завоевания господства в воздухе, для этого есть хотя бы F-16, а для прорыва ПВО и нанесения ювелирно точных ударов. Плюс истребитель может атаковать самолет противника с большого расстояния, не выдавая себя. F-35 – это снайперское орудие, в то время как Су-57 больше нацелен на воздушные бои, благодаря своей мощности и маневренности.

Су-57 только-только начнет поступать в войска, есть заказ на 75 истребителей. Во многом расчет делается на экспорт, недаром на авиасалоне была презентована именно версия Су-57Э. Но в ближайшие годы, судя по всему, истребитель будет эксплуатироваться только в России.

Фото:  Сергей Бобылев/ТАССКак считает NI, проигрыш Су-35С в малозаметности с лихвой компенсируется его возможностями для наземной атаки или уничтожения кораблей противника. Это противокорабельные ракеты Х-31, Х-35, Х-59М; корректируемые бомбы КАБ-500Кр, КАБ-500-ОД, КАБ-500С-7, КАБ-1500Кр, обычные фугасные плюс неуправляемые реактивные снаряды С-8 и С-13.

Конечно, использовать Су-35С как штурмовик – это все равно что использовать "Джавелин" в уличной драке, но, если нужно, лучший российский "Фланкер" превращается в настоящего терминатора на поле сражения, а не только в воздухе.

Александр ИЛЬИН
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