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Британский истребитель превзойдет Су-57

Британский истребитель превзойдет Су-57
Фото: www.globallookpress.com
Российским авиаконструкторам придется готовить новый планер

Британский истребитель шестого поколения Tempest будет внешне походить на F-22, однако превзойдет его в стелс-технологиях и будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами.

Самолет, разрабатываемый в рамках "Новой воздушной стратегии" вооруженных сил Великобритании, должен помочь Лондону в так называемых конфликтах "большой интенсивности", где будут применяться современные средства ПВО, такие как российский ЗРК С-500.

У истребителя будет два двигателя, а это означает, что по мощности, скорости и маневренности он будет ближе к F-22, чем к F-35. Tempest, как и F-35 будущих модификаций, наделят возможностью управления "роем дронов". Кроме того, самолет, вероятнее всего, получит в напарника-беспилотника, вроде американской "Валькирии", которую готовят к работе с F-35. Россия в свою очередь, "обкатывает" связку Су-57 – "Охотник".

Во время авиасалона Фарнборо министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон лично представил полномасштабную модель Tempest. По плану истребитель поступит на вооружение Королевских ВВС в середине 2030 годов. До этого времени у Лондона будут F-35, а скорее всего, оба истребителя будут летать вместе.

Как пишет The National Interest, британские власти уже выделили на разработку истребителя $2,6 млрд, и это только до 2020 года. Задействованы такие серьезные производители. как BAE Systems, Rolls Royce (изготовит двигатели), MBDA. Итальянская Leonardo будет производить датчики и авионику.

Планируется, что разработка завершится в начале 2020-х годов, а в 2025-м в небо поднимется первый летный прототип.

Кадр youtube.comК этому времени основным российским истребителем, вероятно, будет Су-57, а возможно и модернизированный Су-57С с двигателями второго этапа и гиперзвуковыми ракетами. Некоторые эксперты предрекают вооружение самолетов лазерами, но это может произойти еще нескоро.

Су-57 вряд ли уступит Tempest в маневренности, скорости, вооружении. Но придется признать, что его планер к тому времени будут выглядеть уже устаревшим. В стелс-технологиях Су-57 проигрывает F-35 и F-22, а в будущем британский истребители станет еще более продвинутым в этом плане. России нужен новый истребитель, и работа над ним ведется, но не так быстро, как в Великобритании. Пока Москва ставит своей целью поступление в строевые части Су-57. О машине нового поколения речи пока не идет.

Александр ИЛЬИН
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