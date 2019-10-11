Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Африка наступает: Су-57 купят нигерийцы

Африка наступает: Су-57 купят нигерийцы
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
С учебно-боевых самолетов летчики сразу пересядут на пятое поколение

Нигерия обсуждает с Россией покупку Су-57. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посла Нигерии в России Стива Дэвиса Угба.

"Но санкции против России не помогают этому делу, как Вы можете представить. Россия – надежный партнер, который всегда выполняет свои обязательства", – цитирует дипломата агенство.

Кроме того, Нигерия заинтересована в покупке вертолетов, танков и другой техники. Сможет ли Нигерия купить Су-57? Ответ однозначный – нет. Истребительный парк страны состоит из учебно-боевых чешских L-39, а также штурмовиков Дассо и Аэрмакки. Все эти самолеты из 70-х. Для Нигерии подошли бы МиГ-29, но и для них нужно создавать серьезную базу.

Несколько более реальной выглядит покупка Су-57 Мьянмой, о чем сообщалось ранее. Но и это маловероятно в ближайшее время. Страны, которые могли бы купить российский истребитель пятого поколения, давно известны – это Индия, Китай, Турция.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украинцы взбесились после слов Собчак о войне в Донбассе

Ксения Анатольевна использовала неверную, по версии соседей, формулировку

Путин ответил WADA по обвинениям в допинге

Россия стремится оставить в прошлом черные страницы в отечественном спорте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей