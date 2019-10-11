Африка наступает: Су-57 купят нигерийцы

С учебно-боевых самолетов летчики сразу пересядут на пятое поколение

Нигерия обсуждает с Россией покупку Су-57. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посла Нигерии в России Стива Дэвиса Угба.

"Но санкции против России не помогают этому делу, как Вы можете представить. Россия – надежный партнер, который всегда выполняет свои обязательства", – цитирует дипломата агенство.

Кроме того, Нигерия заинтересована в покупке вертолетов, танков и другой техники. Сможет ли Нигерия купить Су-57? Ответ однозначный – нет. Истребительный парк страны состоит из учебно-боевых чешских L-39, а также штурмовиков Дассо и Аэрмакки. Все эти самолеты из 70-х. Для Нигерии подошли бы МиГ-29, но и для них нужно создавать серьезную базу.

Несколько более реальной выглядит покупка Су-57 Мьянмой, о чем сообщалось ранее. Но и это маловероятно в ближайшее время. Страны, которые могли бы купить российский истребитель пятого поколения, давно известны – это Индия, Китай, Турция.