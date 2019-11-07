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В Америке признали преимущество Су-57 над F-35

В Америке признали преимущество Су-57 над F-35
Фото: www.globallookpress.com
С "Кинжалом" и двигателем второго этапа самолет совершит мощный скачок

Российский истребитель пятого поколения Су-57, хоть и уступает F-35 в малозаметности и по характеристикам радара, имеет ряд неоспоримых премуществ перед американским самолетом.

Как пишет The National Interest, одним из них является уменьшенная версия гиперзвукового "Кинжала", которым в перспективе вооружат Су-57. Ракета будет размещена во внутреннем отсеке, поэтому истребитель, оставаясь плохо видимым для радаров, сможет наносить неожиданные удары, которые будет невозможно отразить.

На данный момент ракета, летящая со скоростью 10 Махов и меняющая траекторию на всех этапах, практически неуязвимая цель. "Кинжал" сможет поразить цель на расстоянии до 2 тыс. км, а оснастить ракету можно как обычной, так и ядерной боеголовкой.

По мнению NI, Су-57 получит "Кинжал" после того, как будет оборудован двигателем второго этапа. До этого истребитель будет эксплуатироваться с другим, более привычным вооружением.

Западные эксперты считают, что такая модернизация увеличит и без того большую стоимость самолета, поэтому из Су-57 с "Кинжалом" могут составить что-то вроде элитной эскадрильи для задействования в конфликте "высокой интенсивности".

Александр ИЛЬИН

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