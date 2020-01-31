Шведы признали тотальной превосходство Кремля на восточных рубежах НАТО

Российская боевая мощь значительно выросла с 2008 г., поэтому Москва в состоянии вести региональные войны в соседних странах и одновременно присутствовать в Сирии и на Украине. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при Министерстве обороны Швеции.

По мнению экспертов, до 2029 г. Россия будет концентрировать свой военный потенциал на западном направлении. На восточной границе НАТО Москва уже обладает преимуществом, так как смешанные батальоны альянса и не самые сильные европейские армии просто не смогут противостоять ее боевой мощи.

Стоит отметить, что на западном направлении Россия, действительно, разместила самые лучшие и новейшие вооружения и боевую технику: ОТРК "Искандер", С-400, новейшие корветы и малые ракетные корабли на Балтике, не говоря уже об авиации и сухопутных силах.

Ранее превосходство России на приграничной зоне признал бывший помощник генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Хайнрих Браус, а поляки всерьез опасаются, что Россия может "поглотить" Белоруссию, а затем захватить Сувалкский коридор. В итоге Калининградская область будет объединена с Россией, а страны Балтии – отрезаны от союзников по НАТО.