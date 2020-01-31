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Запад: Москва готова к войне в Европе

Запад: Москва готова к войне в Европе
Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press/www.globallookpress.com
Шведы признали тотальной превосходство Кремля на восточных рубежах НАТО

Российская боевая мощь значительно выросла с 2008 г., поэтому Москва в состоянии вести региональные войны в соседних странах и одновременно присутствовать в Сирии и на Украине. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при Министерстве обороны Швеции.

По мнению экспертов, до 2029 г. Россия будет концентрировать свой военный потенциал на западном направлении. На восточной границе НАТО Москва уже обладает преимуществом, так как смешанные батальоны альянса и не самые сильные европейские армии просто не смогут противостоять ее боевой мощи.

Стоит отметить, что на западном направлении Россия, действительно, разместила самые лучшие и новейшие вооружения и боевую технику: ОТРК "Искандер", С-400, новейшие корветы и малые ракетные корабли на Балтике, не говоря уже об авиации и сухопутных силах.

Ранее превосходство России на приграничной зоне признал бывший помощник генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Хайнрих Браус, а поляки всерьез опасаются, что Россия может "поглотить" Белоруссию, а затем захватить Сувалкский коридор. В итоге Калининградская область будет объединена с Россией, а страны Балтии – отрезаны от союзников по НАТО.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость у Влада
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Европейцы вы что уверены что ваши батальоны в армии НАТО способны вообще воевать с Россией. как вы представляеете армию из роты Бенилюкса, Эстонии, Литвы и Латвии? Потому что правительства нормальных стран Европы объявят сразу нейтралитет. Только быть нейтральными их спасение от уничтожения, а дальше додумывайте сами, Пиндосам вы и хр не нужны, они с удовольствие влупят своими томогавками по вам же.
Гость
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эх! Хорошо бы.
Гость
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Будет, будет. Не сомневайтесь.
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