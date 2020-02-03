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Миллионы погибших в ядерном пекле: как США хотели уничтожить СССР

Миллионы погибших в ядерном пекле: как США хотели уничтожить СССР
Фото: pixabay.com
К концу 1980-х план НАТО был окончательно готов

Советский Союз прекратил существование в 1991 г., после чего в Вашингтоне отпраздновали победу в холодной войне. Однако у Пентагона был и другой сценарий, по которому СССР должен был быть уничтожен традиционным и тактическим ядерным оружием. При этом миллионы, если ни миллиарды, людей могли погибнуть в ядерном пекле.

Как пишет The National Interest, для США было главным не допустить разрушения Североатлантического альянса. СССР, обладающий буфером в виде стран Варшавского договора, вполне мог занять страны Европы и закрепиться на побережье Атлантики, поставив под вопрос переброску сил США.

Чтобы такого не допустить, в Пентагоне разработали план, последняя редакция которого датируется 1988 годом. Его суть сводилась к тому, чтобы завоевать превосходство в воздухе, сохранить морские маршруты между Европой и США и подводные коммуникации.

Также предполагалось сохранить территориальную целостность Западной Германии, которая могла отойти к Советам. При этом применения стратегического ядерного оружия не предполагалось, так как оно уничтожило бы все живое в Европе.

План не предполагал глубокую оборону, встречать русских задумали чуть ли не на границе с ГДР. Тогда же в США разработали так называемую доктрину AirLand Battle. Согласно ей, удары должны были наноситься одновременно по территории – от переднего края обороны до тыла противника.

ВМС НАТО должны были отбивать атаки советских подлодок, которые препятствовали бы  транспортировке войск и вооружения из США через океан.

В Норвежское море Пентагон намеревался отправить авианосную группу, чтобы атаковать авиационные и военно-морские базы СССР. Эти удары также должны были изолировать советские подлодки в океане.

Советские силы на Балтике предполагалось уничтожить, чтобы предотвратить вторжение в Данию. Немцы должны были следить за тем, чтобы польские силы не высадились в Гамбурге. Сейчас это маловероятно, так как Польша – самый преданный участник альянса.

Авиация НАТО – американские F-15 и F-16, британские "Торнадо" и немецкие "Фантомы" – должны были завоевать превосходство в небе. У бомбардировщиков еще была задача нанести удар по аэродромам стран Варшавского договора, чтобы затем их могли занять войска альянса.

Запад тогда превосходил СССР технологически, однако Москва обладала огромной армией и имела на вооружении такие отличные истребители Су-27 и бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М. Советские крейсеры были в полном порядке. И конечно, у СССР был огромный ядерный арсенал и тактическое ядерное оружие.

Было оно и в Европе – американские ракеты "Першинг-2". Однако обмен ракетами средней дальности неизбежной привел бы к ядерной войне, поэтому у Пентагона были сомнения на этот счет. К слову, ДРСМД прекратил свое существование, поэтому угроза применения этих ракет снова реальна.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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статья ни о чем
Гость
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Вот почему-то у меня НАТО (да и вся европа в целом) вызывает стойкую ассоциацию с Голлумом. Такое же раздвоение личности. То хороший чмошник Смеагол, то противный чушка Голлум.
Напасть всегда боится, но кинжальчик в трусах таскает. И планы в своей тупой башке постоянно рисует, как он всех убьет и заполучит свою прелесть. Аж да блевоты похожи.
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