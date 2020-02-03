Миллионы погибших в ядерном пекле: как США хотели уничтожить СССР
Советский Союз прекратил существование в 1991 г., после чего в Вашингтоне отпраздновали победу в холодной войне. Однако у Пентагона был и другой сценарий, по которому СССР должен был быть уничтожен традиционным и тактическим ядерным оружием. При этом миллионы, если ни миллиарды, людей могли погибнуть в ядерном пекле.
Как пишет The National Interest, для США было главным не допустить разрушения Североатлантического альянса. СССР, обладающий буфером в виде стран Варшавского договора, вполне мог занять страны Европы и закрепиться на побережье Атлантики, поставив под вопрос переброску сил США.
Чтобы такого не допустить, в Пентагоне разработали план, последняя редакция которого датируется 1988 годом. Его суть сводилась к тому, чтобы завоевать превосходство в воздухе, сохранить морские маршруты между Европой и США и подводные коммуникации.
Также предполагалось сохранить территориальную целостность Западной Германии, которая могла отойти к Советам. При этом применения стратегического ядерного оружия не предполагалось, так как оно уничтожило бы все живое в Европе.
План не предполагал глубокую оборону, встречать русских задумали чуть ли не на границе с ГДР. Тогда же в США разработали так называемую доктрину AirLand Battle. Согласно ей, удары должны были наноситься одновременно по территории – от переднего края обороны до тыла противника.
ВМС НАТО должны были отбивать атаки советских подлодок, которые препятствовали бы транспортировке войск и вооружения из США через океан.
В Норвежское море Пентагон намеревался отправить авианосную группу, чтобы атаковать авиационные и военно-морские базы СССР. Эти удары также должны были изолировать советские подлодки в океане.
Советские силы на Балтике предполагалось уничтожить, чтобы предотвратить вторжение в Данию. Немцы должны были следить за тем, чтобы польские силы не высадились в Гамбурге. Сейчас это маловероятно, так как Польша – самый преданный участник альянса.
Авиация НАТО – американские F-15 и F-16, британские "Торнадо" и немецкие "Фантомы" – должны были завоевать превосходство в небе. У бомбардировщиков еще была задача нанести удар по аэродромам стран Варшавского договора, чтобы затем их могли занять войска альянса.
Запад тогда превосходил СССР технологически, однако Москва обладала огромной армией и имела на вооружении такие отличные истребители Су-27 и бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М. Советские крейсеры были в полном порядке. И конечно, у СССР был огромный ядерный арсенал и тактическое ядерное оружие.
Было оно и в Европе – американские ракеты "Першинг-2". Однако обмен ракетами средней дальности неизбежной привел бы к ядерной войне, поэтому у Пентагона были сомнения на этот счет. К слову, ДРСМД прекратил свое существование, поэтому угроза применения этих ракет снова реальна.
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