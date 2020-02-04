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Литовская разведка заворчала на российский флот

Литовская разведка заворчала на российский флот
Фото: Виталий Невар/ТАСС
Вильнюс пугает формирование новой дивизии ВС РФ у ее границ

В разведке Литвы пожаловались на милитаризацию Россией Калининградской области.

Как заявил во вторник журналистам директор второго департамента оперативных служб при министерстве обороны Литвы полковник Ремигиюс Балтренас, рядом с границей Россия намерена сформировать новую мотострелковую дивизию.

По его словам, это подразделение существенно повысит способность российских войск действовать в анклаве без подкрепления со стороны основной части РФ.

"Например, количество танков может вырасти в два раза и достичь почти ста единиц в самой области", – цитирует Балтренаса "Интерфакс".

Кроме того, литовскую разведку очень обеспокоили малые ракетные корабли "Мытищи" и "Советск", вооруженные крылатыми ракетами "Калибр". МРК держат на прицеле всю Литву и по сути всю Европу, так как дальность "Калибров" составляет 2,5 тыс. км.

Таже литовцы упомянули создание в Калининградской области смешанной авиационной дивизии и два авиаполка. Особенно опасны российские истребители Су-30СМ и Су-35С. 

Ранее литовские разведчики начали использовать антидроны для уничтожения российских беспилотников на границе с Калининградской областью и Белоруссией.

Александр ИЛЬИН

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