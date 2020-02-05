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Варшава запугивает народ русскими захватчиками

Варшава запугивает народ русскими захватчиками
Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Страну последовательно готовят к "вторжению Москвы"

Польские власти постоянно нагнетают обстановку в стране, пугая ее жителей "российской угрозой". Об этом в интервью РИА "Новости" заявил посол России в Польше Сергей Андреев. По его словам, это сказывается на отношении людей, хотя элементарная логика и подсказывает, что у России нет ни причин для этого, ни таких намерений.

"Тема "российской угрозы" постоянно нагнетается в польском политико-информационном пространстве, а это не может не сказываться на мировосприятии и настроениях людей", – цитирует дипломата агентство.

Предостережения о российском вторжении, действительно, звучат чаще всего из уст польских и прибалтийских политиков, которые, видимо полагают, что Россия будет действовать, как СССР в 1939 – 1940 годах.

Нельзя отрицать, что Москва серьезно укрепила свои рубежи на Западе, но сферы влияния Кремля распространяются, скорее, на бывшие советские республики. И возрождение блока стран Варшавского договора выглядит не лучшей идеей.

Тем не менее некоторые политики и журналисты в Польше и Прибалтике всерьез верят, что Россия намерена в будущем намерена "поглотить" Белоруссию, а затем захватить Сувалкский коридор. После этого Калининградская область соединится с остальной частью России, а страны Балтии окажутся отрезаны от других стран НАТО.

В итоге Варшава превратилась в самую преданную Североатлантическому альянсу. Недавно руководство страны подписало контракт на покупку истребителей F-35, а еще президент Польши Анджей лично обращался к Трампу с предложением основать еще одну американскую базу.

Сергей Андреев также отметил, что Польша намеренно искажает события 1945 г., когда Красная армия освобождала Освенцим. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что русские встали в 200 км от Аушвица, и наступление было задержано. 

"За освобождение Польши отдали свои жизни свыше 600 тысяч советских солдат и офицеров", – подчеркнул российский дипломат.  

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
в Польше и Прибалтике всерьез верят, что Россия намерена в будущем намерена "поглотить" Белоруссию, а затем захватить Сувалкский коридор. После этого Калининградская область соединится с остальной частью России, а страны Балтии окажутся отрезаны от других стран НАТО.
Они не верят они надеются!
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