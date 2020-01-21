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Циничный план: как поляков и немцев готовили к Третьей мировой

Циничный план: как поляков и немцев готовили к Третьей мировой
Фото: Мусаэльян Владимир/Фотохроника Т
В Лондоне разрабатывали план уничтожения Советов еще тщательнее, чем в Вашингтоне

Если у США был свой план по борьбе с "коммунистической угрозой" AirLand Battle, предусматривающий быстрый контрудар по силам стран Варшавского договора, у Уинстона Черчилля была затея еще похлеще. В условиях строжайшей секретности, когда в Европе еще пахло порохом, британский премьер утвердил операцию с говорящим названием "Немыслимое". Предполагалось, что выгнать коммунистов из Европы помогут пленные немцы и польские военные, у которых давно был зуб на красных.

СССР тогда уже обладал большим количеством танков, однако любитель сигар делал ставку на господство в воздухе. Американская и британская стратегическая авиация, действительно, была очень сильна в то время.

Интересно, что вплоть до 1998 года британское правительство отрицало существование подобных планов, а документы хранились в Национальном архиве Великобритании.

Черчилль обяснил свои планы в мемуарах. По его мнению, Германия Гитлера в образе врага была почти единственным звеном, которое связывало союз коммунистическй России и западны демократий.

"Отныне русский империализм и коммунистическая доктрина не видели и не ставили предела своему продвижению и стремлению к окончательному господству", – писал Черчилль.

К слову, он же предсказал продвижение НАТО на восток. Уже тогда он утверждал, что фронт в Европе должен уходить как можно дальше на восток. США и сейчас следуют этой стратегии и во многом преуспели, достаточно взглянуть на страны бывшей Югославии и Прибалтику.

Польшу Чечилль рассматривал как ключ к Европе. И в настоящее время эта страна практически полностью принадлежит англо-саксам. Поляки буквально умоляют Трампа построить на их территории военную базу, чтобы их опять не "поглотили" русские.

Операция "Немыслимое" предлагала вытеснение советских войск из Польши, Чехословакии, Австрии и Германии. Допускалась тотальная война.

Для наступательных операций планировалось использовать 47 англо-американских дивизий, в том числе, 14 бронетанковых. Остальное бремя ложилось на союзников.

Но поэтому план и провалился. Европейцы не были уверены, что им удастся одолеть армию, победившую Гитлера. Да и вообще, налицо была усталость от войны.

Британские военные объяснили Черчиллю, что тотальная и долгая война с СССР просто неизбежна, поэтому  идея показать русским "кузькину мать" угасла сама собой.

Александр ИЛЬИН

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