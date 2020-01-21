Циничный план: как поляков и немцев готовили к Третьей мировой
Если у США был свой план по борьбе с "коммунистической угрозой" AirLand Battle, предусматривающий быстрый контрудар по силам стран Варшавского договора, у Уинстона Черчилля была затея еще похлеще. В условиях строжайшей секретности, когда в Европе еще пахло порохом, британский премьер утвердил операцию с говорящим названием "Немыслимое". Предполагалось, что выгнать коммунистов из Европы помогут пленные немцы и польские военные, у которых давно был зуб на красных.
СССР тогда уже обладал большим количеством танков, однако любитель сигар делал ставку на господство в воздухе. Американская и британская стратегическая авиация, действительно, была очень сильна в то время.
Интересно, что вплоть до 1998 года британское правительство отрицало существование подобных планов, а документы хранились в Национальном архиве Великобритании.
Черчилль обяснил свои планы в мемуарах. По его мнению, Германия Гитлера в образе врага была почти единственным звеном, которое связывало союз коммунистическй России и западны демократий.
"Отныне русский империализм и коммунистическая доктрина не видели и не ставили предела своему продвижению и стремлению к окончательному господству", – писал Черчилль.
К слову, он же предсказал продвижение НАТО на восток. Уже тогда он утверждал, что фронт в Европе должен уходить как можно дальше на восток. США и сейчас следуют этой стратегии и во многом преуспели, достаточно взглянуть на страны бывшей Югославии и Прибалтику.
Польшу Чечилль рассматривал как ключ к Европе. И в настоящее время эта страна практически полностью принадлежит англо-саксам. Поляки буквально умоляют Трампа построить на их территории военную базу, чтобы их опять не "поглотили" русские.
Операция "Немыслимое" предлагала вытеснение советских войск из Польши, Чехословакии, Австрии и Германии. Допускалась тотальная война.
Для наступательных операций планировалось использовать 47 англо-американских дивизий, в том числе, 14 бронетанковых. Остальное бремя ложилось на союзников.
Но поэтому план и провалился. Европейцы не были уверены, что им удастся одолеть армию, победившую Гитлера. Да и вообще, налицо была усталость от войны.
Британские военные объяснили Черчиллю, что тотальная и долгая война с СССР просто неизбежна, поэтому идея показать русским "кузькину мать" угасла сама собой.
Украина выдвинула условия России для закупок газа
"Газпрому" предложили стать конкурентом большим игрокам на рынке Незалежной
Покупка Минском норвежской нефти оказалась выгодна Москве
В России убедились, что у Белоруссии достаточно денег на приобретение сырья по рыночной стоимости
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Потенция в 70 лет: этот продукт поможет забыть о виагре
- Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
- Бокал вина и медитация продлят жизнь на 10 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- Заворотнюк объявилась в необычном месте
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик