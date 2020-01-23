Один автомат заменил сразу четыре

Концерн "Калашников" впервые показал один из редких прототипов автомата АК-74М, разработка которого велась в 1980-х. Тогда перед советскими конструкторами поставили задачу сделать автомат со складывающимся пластиковым прикладом и планкой для оптического прицела.

До этого в советской армии были классический АК-74, АКС-74 для десантников со складывающимся рамочным прикладом, АК-74Н с боковой планкой для ночных прицелов и АКС-74Н – "ночной" вариант с планкой для ночных прицелов. Такое количество модификаций одного автомата было не совсем удобно, поэтому АК-74М заменил их всех.

В видео, опубликованном "Калашников Media", руководитель отдела фондов Военно-исторического музея артиллерии Руслан Чумак показывает складывающийся приклад с выемкой для ночного прицела. Интересно, что самой планки на автомате нет, так как это еще только опытная модель.