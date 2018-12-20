Новый "Калашников" пошел в войска

Военным отгрузили пару тонн автоматов

"Калашников" начал серийные поставки нового автомата АК-12 в российскую армию. Концерн сообщил, что в четверг отгрузил военным 2 тыс. 500 автоматов. В масштабе армии это капля в море, однако начало положено. АК-12 должен заменить АК-74, который к слову, особых нареканий не вызывал, и военным нравится.

Тем не менее в новой модели удалось добиться некоторых улучшений. Например, испытания показали, что у АК-12 улучшенные параметры кучности.

Кроме того, у нового автомата больше режимов стрельбы: есть автоматический – 650 выстрелов в минуту, а также сверхскоростной, с отсечкой очереди на три выстрела – 1000 выстрелов в минуту. Для сравнения, у АК-74 – это порядка 600 выстрелов в минуту.

Есть еще важное дополнение: все основные операции с автоматом можно выполнять одной рукой. А именно: переключать предохранитель, менять магазин и передергивать затвор. На АК-12 удобно устанавливать оптические прицелы.

АК-12 использует те же магазины, что и АК74/РПК74, поэтому с патронами проблем быть не должно.