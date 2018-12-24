США готовят пять убойных новинок против РФ

Многие из них Пентагон просто скопирует у русских

Накануне нового витка холодной войны, который спровоцирует выход США из ДРСМД, и Москва, и Вашингтон планируют выпустить целый ряд новых видов вооружений и военной техники. У России скоро будет "Авангард", "Циркон", "Армата", "Бумеранг", Су-57 и много чего еще, но какие козыри приберегла Америка?

Журнал The National Interest составил подборку из пяти главных новинок, которые должны появиться в армии США.

В сухопутных войсках давно ждут новую боевую машину пехоты, которая должна прийти на смену легендарной "Брэдли". БМП получит мощную защиту и пушку, которая будет эффективна против танков. Подразумевается роботизированный вариант и работа в паре с разведывательным дроном, как того требуют современные реалии войны.

Испытывает потребность Пентагон и в танке нового поколения вроде российской "Арматы". Несмотря на то что США постоянно модернизируют свой "Абрамс" и "пичкают" его электроникой, он все равно останется машиной для уничтожения старых советских танков где-нибудь в районе Персидского залива.

Позаимствуют США у России и самоходку наподобие "Коалиции". Американцы уже могут вести огонь из крупнокалиберной гаубицы на расстояния свыше 40 км и в ближайшее время презентуют самоходку. А заодно и боевых роботов, которыми также активно оперируют сухопутные войска РФ.

Кроме того, DARPA активно разрабатывает боевую машину-багги Ground X-Vehicle, которая чем-то напоминает луноход и может передвигаться практически по любой поверхности и под любым углом.

Следующая разработка – MSHORAD (Maneuver-Short-Range Air Defense), или передвижной ЗРК малого радиуса действия. В основе машины, скорее всего, будет Stryker, которую, возможно, даже вооружат лазерами, не считая ракет от Stinger.

Как и Россия, США активно работают над боевыми роботами. Американцы уже тестируют роботизированный БТР М113, который может сам подвозить боеприпасы и забирать раненых.



В ближайшем будущем Пентагон избавится от вертолетов типа Apache и Blackhawk. Их место займут скоростные вертолеты Сикорского, которые активно проходят испытания.



Наконец, в скором времени американская армия усилится дальнобойными крупнокалиберными орудиями. Причем речь идет не только о модернизированных M109A6 Paladin 155-миллиметрового калибра, но о принципиально новых пушках, стреляющих на сотни километров.

Аналогично с Россией США примут на вооружение гиперзвуковые ракеты и новейшего разведчика SR-72, который предполагается сделать беспилотным.