США копируют российскую тактику и вооружение

Пентагон создает аналоги "Коалиции"

Американские артиллеристы, которые давно с завистью поглядывают на российскую самоходку "Коалиция", наконец преодолели рубеж в 60 км.

В ходе прошедших учений 155-мм орудия выстрелили на 62 км. Глава перспективного командования армии США генерал Джон Мюррей назвал это настоящим прорывом, так как до этого гаубицы М777 поражали цели на расстоянии лишь 30 км. Военачальник признался, что добиться такого результата американцам помогли русские и китайцы, которые разработали целую тактику для использования дальнобойных орудий.

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"Они смогли превзойти большинство наших систем. На Украине мы видели успешную работу артиллерии с дронами", – цитирует генерала The National Interest.

По его словам, это очень эффективная практика, которую в Пентагоне решили перенять. В настоящее время создается прототип модернизированной гаубицы – М777А2, которая будет бить уже на 70 км.

Ствол орудия сделают длиннее почти на два метра, металл прочнее, чтобы орудие не разорвало. Заменят гидравлику, обновят дизайн казенника и дульного тормоза. Снаряд тоже будет другой, больше похожий на ракету. Орудие получит новую систему управления.

Как пишет военный блог Warrior Maven, в результате гаубица потяжелеет почти на полтонны. Поэтому Пентагон активно работает и над созданием самоходки с орудием XM907.

Военные США уже разрабатывают концепцию использования дальнобойных орудий. Они позволят танкам, бронетранспортерам и пехоте продвинуться намного дальше. Гаубицы могут достать до складов с боеприпасами и продовольствием, а также резервных подразделений. В результате атака противника может быть сорвана.

Такую гаубицу можно поставить в один ряд с ракетным оружием. Пентагон очень беспокоят российские САУ "Мста-С" повышенной скорострельности. Самоходки оборудованы автоматической системой управления огнем и ГЛОНАСС.

А лучшая российская машина этого класса – это новейшая "Коалиция" 2С35. Ее максимальная дальность стрельбы достигает тех самых 70 км.







