"Ночной охотник" превзошел "Аллигатора"

Западные эксперты отдали пальму первенства модернизированному Ми-28НМ

Ми-28НМ "Ночной охотник" получил высокую оценку у западных военных экспертов. По мнению журнала The National Interest (NI), именно эта модернизированная версия может стать основным ударным вертолетом ВСК РФ на всю обозримую перспективу, а не Ка-52 "Аллигатор", который даже не упомянули.

Ми-28, разработанные еще в начале 1980-х, активно применялись ВКС РФ в ходе сирийской кампании, после чего у них были выявлены проблемы с бортовыми электронными системами. Кроме того, двигатель не соответствовал заявленным техническим характеристикам, напоминает NI.

Все эти недостатки учтены в Ми-28НМ. Во-первых, вертолет оборудовали более продвинутым двигателем ВК-2500П с увеличенным сроком эксплуатации, во-вторых, устранили проблемы с электроникой, в-третьих, установили мощную противотанковую ракетную систему "Хризантема-В", и в-четвертых, установили на машину дублированную систему управления, благодаря которой штурман-оператор также может управлять вертолетом.

ВК-2500П достигает 2 тыс. 800 л.с. максимальной мощности и 2 тыс. 500 л.с. в режиме штатного взлета, в то время как у ВК-2500 это соответственно 2 тыс. 700 л.с. и 2 тыс. 400 лошадиных сил. Разница не очень значительная. Главное преимущество модернизированного двигателя – в увеличенном сроке эксплуатации. У ВК-2500 это 2 тыс. рабочих часов до капремонта, у ВК-2500П – 3 тыс. часов. Прежде всего это снизит стоимость эксплуатации машин, а также сделает машину более привлекательной для иностранных покупателей.



На данный момент Ми-28НМ только начинает поступать в ВКС. Пока основной парк "Ночных охотников" – это Ми-28 и Ми-28Н.