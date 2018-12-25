Россия проиграет из-за нехватки оружия

Наша армия оснащена лучше всех в мире, но проблема состоит в количестве, а не качестве

Вооруженные силы РФ в случае начала обширных боевых действий могут столкнуться с резким дефицитом военной техники и боеприпасов. Такую оценку оснащенности армии дал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан I ранга в отставке Константин Сивков.



"Если есть тысяча человек, то на тысячу человек есть 20 новых автоматов, а у остальных – старые. А закупить можно только десять. Тогда как можно добиться высокого уровня оснащенности вооруженных сил? Либо за счет радикального увеличения закупок вооружения и военной техники, либо за счет сокращения численности. У нас удалось укомплектовать только части постоянной готовности в необходимом процентном соотношении, остальные современное оружие не имеют", – заявил эксперт в эфире НСН.

По его словам, "наши вооруженные силы имеют очень современную технику, наше оружие самое лучшее, но его очень мало". По количеству современных танков и ракет Пентагон в разы опережает нашу армию.

"Танк Т-72Б3 способен на равных бороться с американским новейшим танком Abrams M1A2, вопрос состоит в том, что объемы закупок по 200 машин, по 100 машин, максимум – по 300 машин. А у американцев танки тысячами измеряются. По официальным данным, у нас в 2016 г. за полгода ВС получили 42 ракеты "Калибр", за год получается около 100, за три года – 300, минус те, которые выпустили по Сирии. У американцев 100 штук выпускается за один удар", – привел пример Сивков.

Отставание по субмаринам является критическим: у США 28 лодок четвертого поколения и 25 лодок третьего поколения, у РФ – одна и шесть соответственно.

Нашей армии остается уповать лишь на выучку и боевой дух личного состава, а также на суперсовременные зенитно-ракетные комплексы, аналогов которым в мире нет. "Моральный дух наших войск совершенно другой. Наша "девятая рота" может выстоять встречу с американским батальоном. А вот американский батальон встречу с нашими двумя ротами вряд ли выстоит. Поэтому если говорить о реальной боеспособности войск, то мы абсолютно превосходим НАТО. По средствам противовоздушной обороны равных России не существует. Более совершенного и мощного ракетного комплекса, чем С-300 и С-400, в мире нет", – подытожил эксперт.

Мнение Сивкова расходится с официальной оценкой. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял о том, что наша армия вышла на беспрецедентный уровень оснащенности современным вооружением. По его словам, в 2018 г. вооруженные силы получили свыше 1,5 тыс. образцов вооружения и более 80 тыс. единиц техники. В целом показатель современности армии достиг 61,5%, чего нет ни у одной страны в мире. Уже в следующем году оснащенность современным оружием может вырасти до 67%, пообещал министр.