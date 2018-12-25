Россия запустила "Царь-торпеду"

"Посейдон" отправился в плавание

В России состоялись первые испытания стратегического беспилотного аппарата "Посейдон" или "Царь-торпеды", по аналогии с так и не реализованным проектом советского академика Сахарова. Аппарат оборудован атомной силовой установкой и может нести мощный ядерный заряд.

Как сообщает ТАСС со ссылкой источник в ОПК, ядерный реактор установили в корпус аппарата, а в качестве носителя аппарата используется одна из атомных подлодок спецназначения. Пока испытания проводятся в рамках опытно-конструкторских работ. Однако работы по аппарату включены в госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы. Это означает, что "Посейдон" должны передать флоту до конца действия этой программы.

Ранее СМИ уже сообщали об испытаниях "Посейдона" и задействовании подлодки спецназначения К-329 "Белгород". В ноябре Минобороны подтвердило формирование экипажа для секретной субмарины. По данным военного блога Covert Shores, "Белгород" сможет размещать на борту до шести сверхскоростных ядерных торпед мощностью по 2 мегатонны каждая. Однако официально эта информация не подтверждена, проект строго засекречен.



