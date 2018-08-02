США готовят ответ ядерному "Посейдону"

Океан опутают сетью беспилотных аппаратов

После того как Россия объявила о возрождении "царь-торпеды" с ядерной силовой установкой, которая может вызвать цунами и потопить половину американского континента, в Вашингтоне начали думать, что с этим всем делать.

Как пишет Defense Aerospace, 24 крупнейших оборонных предприятий США, среди которых гиганты Lockheed Martin и Northrop Grumman, будут работать над созданием беспилотных глубоководных аппаратов, которые смогут выполнять как разведывательные функции, так и ударные.

По данным издания, ВМС США уже одобрили коллективный контракт на $561 миллион. На эти деньги инженеры в течение пяти лет будут проводить научные и опытно-конструкторские работы. А затем по их итогам представят прототипы, способные, по мнению экспертов, противостоять секретным российским подлодкам и беспилотным глубоководным аппаратам, которые сейчас активно испытывают военные РФ.

Причем это не только "Посейдон", у которого пока не готова ядерная силовая установка, но и другие аппараты. В частности, те, которые создавались для разрушения подводных коммуникаций стран НАТО, а также системы слежения за субмаринами SOSUS. Достаточно вспомнить секретную российскую подлодку АС-12 "Лошарик", которая, по данным СМИ, уже погружалась на глубину 3 тыс. м, и это далеко не предел.



Американские аппараты будут охотиться за глубоководными российскими и китайскими и уничтожать их. Однако появятся они у США не раньше середины 2020-х годов. Ожидается, что примерно к этому времени будет готова торпеда "Посейдон".