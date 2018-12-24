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Шойгу раскрыл козырь российской армии

Сергей Шойгу. Фото: www.globallookpress.com
Глава Минобороны рассказал о том, что позволяет нашим войскам быть вне конкуренции

В оснащенности самым современным оружием России нет равных, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании общественного совета. Вырваться далеко вперед, по его словам, прежде всего удалось в уходящем году. Именно в 2018-м страна достигла небывалого уровня обеспечения вооружением.

"В общей сложности мы получили свыше 1,5 тысячи образцов вооружения и более 80 тысяч единиц техники. Это огромная цифра. Мы вышли в целом по показателям современности на 61,5%. Такой уровень современности не свойственен или не присутствует ни в одной из армий мира на сегодняшний день", – сообщил министр, цитирует РИА "Новости".

На следующий год эта цифра должна достичь 67%. Такими показателями, отметил Шойгу, не может похвастаться ни одна в мире страна.

"Задача, которая была поставлена изначально при подготовке и реализации государственной программы вооружения на 2010-2020 годы, выполняется по плану", – заверил глава Минобороны.

На прошлой неделе на заседании коллегии ведомства он поведал о предстоящих учениях ядерных сил "Гром" и рассказал о пуске Х-101 с Ту-160 в ноябре. 

Также ранее говорилось, что до конца этого года порядка 100 новых образцов поступит на вооружение ракетных войск стратегического назначения, напоминает RT

Оксана ПОДТУРКИНА
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