Именно машин управления огнем не хватает армии РФ

Накануне российские СМИ опубликовали информацию о готовящихся новинках для российских десантников. Это и самоходка "Лотос", и самоходный миномет "Дрок".

Но западные эксперты в своих обзорах больше всего уделили внимания машине управления огнем "Завет-Д" которая благодаря новому оборудованию может распознавать любые цели, в том числе замаскированные.

Как пишет The National Interest, Россия пока отстает от Запада именно из-за устаревших технологий обнаружения целей. Так, в российской армии до сих используется 1B119 "Реостат" на базе БТР-Д 1970-х годов. В 2006-м машину незначительно модернизировали, установив более современные системы связи, однако этого явно недостаточно.

"Завет-Д" на базе БТР "Ракушка", по мнению NI, это как раз то, что нужно современной российской армии. Быстрая, хорошо управляемая машина, хорошо преодолевает водные преграды. "Завет-Д" оборудована современным радаром, цифровыми средствами управления, которые позволяют использовать беспилотники для сбора данных о целях.

Важно, что машину можно сбросить с парашютом с Ил-76 в нужный квадрат. А дальше "Завет-Д" скоординирует работу 120-миллиметровых "Лотосов" и "Дроков". Западные эксперты уверены, что именно новая машина управления огнем может полностью раскрыть потенциал самоходок.



Кроме небольшой "Завет-Д", в России разработали и более габаритный автоматизированный комплекс артиллерийской разведки 1Б75 "Пенициллин", который определяет координаты цели в радиусе 25 километров.



