"Булатами" вооружат лучшую технику

"Бумеранги" станут еще опаснее

В России разрабатывают новую управляемую ракету "Булат", которой вооружат перспективную бронетехнику. Об этом заявил индустриальный директор кластера обычных вооружений и боеприпасов Ростеха Сергей Абрамов, но отказался раскрыть детали. Об этом сообщает РИА "Новости".

На данный момент на вооружении российской бронетехники состоят 130-миллиметровые управляемые ракеты 9М120 "Атака". Такими вооружены боевые машины поддержки танков "Терминатор", вертолеты Ми-24В и боевые машины "Штурм" 9П149М.

Однако "Булат" будет меньше. Предположительно новыми управляемыми ракетами вооружат БТР "Бумеранг", БМП "Курганец-25" и БМП-3, которые получат безэкипажный боевой модуль "Эпоха". В 2013 г. его представили с управляемыми ракетами "Корнет". Однако на форуме "Армия-2017" БТР "Бумеранг" показали с "Эпохой", для которой готовят уже другие ракеты. На крыше модуля установили выдвижную кассету с восемью "Булатами". Фото опубликовал военный блог BMPD. Пока характеристики нового оружия держатся в тайне.