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"Панцирь" получит новую ракету

Фото: facebook.com/mod.mil.rus
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Конструкторы выполнили работу над ошибками

Получивший нелестные отзывы у военных за несоответствие техническим характеристикам зенитно-ракетный комплекс "Панцирь" прошел модернизацию. Благодаря ей зенитчики смогут поражать еще больше воздушных целей, а ракета станет точнее.

Кроме того, как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на индустриального директора кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергея Абрамова, найдены технические решения, позволяющие эффективно уничтожать малоскоростные маневрирующие цели.

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Судя по всему, речь идет о недорогих ракетах "гвоздь", разработанных с учетом боевых действий в Сирии. Четыре "гвоздя" помещаются в один штатный пусковой контейнер "Панциря". Также проходит испытания улучшенная основная ракета для "Панциря-С1М". Приемочные испытания планируется завершить до конца 2019 года.

Александр ИЛЬИН
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