"Панцирь" получит новую ракету

Конструкторы выполнили работу над ошибками

Получивший нелестные отзывы у военных за несоответствие техническим характеристикам зенитно-ракетный комплекс "Панцирь" прошел модернизацию. Благодаря ей зенитчики смогут поражать еще больше воздушных целей, а ракета станет точнее.

Кроме того, как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на индустриального директора кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергея Абрамова, найдены технические решения, позволяющие эффективно уничтожать малоскоростные маневрирующие цели.

Судя по всему, речь идет о недорогих ракетах "гвоздь", разработанных с учетом боевых действий в Сирии. Четыре "гвоздя" помещаются в один штатный пусковой контейнер "Панциря". Также проходит испытания улучшенная основная ракета для "Панциря-С1М". Приемочные испытания планируется завершить до конца 2019 года.