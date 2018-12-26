Путин запустил "Авангард"

Ракета ушла на Камчатку

Вслед за испытаниями подводного аппарата "Посейдон" в Минобороны рапортовали об успешном запуске гиперзвукового блока "Авангард". Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, которое приводит РИА "Новости", пуск проведен из позиционного района Домбаровский по условной цели на камчатском полигоне Кура. Причем команду "Пуск" отдал лично российский президент Владимир Путин, прибывший в Национальный центр управления обороной.

Путин заявил, что успешно прошедшая испытания система "Авангард" неуязвима для современных и перспективных ПВО и ПРО pic.twitter.com/LpSIJxfTm6 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 26 декабря 2018 г.

Сообщается, что "в ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона".