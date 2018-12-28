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"Нет защиты": "Авангард" вызвал панику в США

Кадр youtube.com
Американские эксперты высоко оценили супероружие РФ

Новые виды российского вооружения оказались не блефом, они несут вполне реальную угрозу безопасности Соединенных Штатов.

Такой вывод сделали военные аналитики издания The National Interest. У США в настоящее время нет никакой защиты против применения такого оружия, предупреждает глава стратегического командования США Джон Хайтен.

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Высокая скорость и повышенная маневренность новой российской ракеты приводит к тому, что ее невозможно отследить и перехватить – даже вероятность в 50% перехвата эксперт считает слишком оптимистичной.

Отмечается, что прорыв, совершенный Россией в гиперзвуковом вооружении, позволил ей обогнать и Китай, и США. Испытания китайского аналога "Авангарда" намечены лишь на 2020 год, а американские планы пока неизвестны, отмечает издание.

Испытательный пуск ракеты "Авангард" прошел 26 декабря в присутствии президента Владимира Путина. Боевой блок ракетного комплекса набрал скорость около 27 Махов, условная цель была поражена в назначенное время.

Валентина МАЙОРОВА
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