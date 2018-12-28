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Недавно расхваленные западными экспертами вертолеты Ми-29НМ станут еще лучше. В холдинге разрабатывают оптико-электронную систему, которая позволит "Ночному охотнику" обнаруживать объекты на расстоянии в два раза больше, чем сейчас.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на первого заместителя генерального директора "Швабе" Сергея Попова, другие характеристики системы также улучшены. Однако раскрывать подробности топ-менеджер не стал по понятным причинам.
На данный момент оптико-электронная система вертолета Ми-28Н вместе со станцией ночного видения позволяет обнаруживать точечные подвижные и групповые цели на расстоянии до 10 километров. В частности, для обзора передней нижней полусферы используется турельно-оптико-электронная система ТОЭС521 производства "Уральского оптико-механического завода" (входит в холдинг "Швабе").
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