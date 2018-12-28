Россия проверила в деле новый воздушный танкер

По количеству этих самолетов РФ катастрофически отстает от США

В Ульяновске состоялся первый полет нового российского топливозаправщика Ил-78М-90А. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной компании (ОАК).

Как отметил начальник летно-испытательной станции "Авиастар-СП" Юрий Капша, во время первого полета в рамках программы летных испытаний проведена оценка устойчивости и управляемости самолета, а также работоспособности всех его систем и оборудования".

Испытывал самолет летчик-испытатель компании "Ил" Владимир Иринархов, тот самый, который виртуозно посадил Ил-38 ВМС Индии в аэропорту Жуковский без переднего шасси на пенную подушку. До такого, конечно, не дошло, полет прошел в штатном режиме

"Проблем нет. Новая машина – это, естественно, новый уровень и новые возможности, в том числе боевые. Самолет удобен в эксплуатации, он сделан очень хорошо", – цитирует летчика пресс-служба ОАК.

Как сообщается, испытания машины продолжатся в Ульяновске и на базе компании "Ил" в Жуковском. После завершения программы заводских летных испытаний самолет передадут на государственные испытания.

Стоит отметить, что Ил-78М-90А – это первый самолет топливозаправщик, произведенный в России. До этого Ил-78 собирали в Узбекистане, на Ташкентском авиационном производственном объединении имени Чкалова.

На данный момент на вооружении ВКС РФ числятся пять Ил-78 и десять Ил-78М с дополнительным фюзеляжным баком. Этого крайне недостаточно. Для сравнения, у США более 400 заправщиков KC-135. Такое небольшое количество заправщиков, как у России, сильно ограничивает проведение масштабных боевых операций, так как воздушные танкеры жизненно необходимы истребителям и всем типам бомбардировщиков. Похожая ситуация сложилась и с самолетами ДРЛО, которых тоже не хватает.