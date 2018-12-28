Ту-22М3М совершил первый полет

Летчики опробовали новые системы

Самый глубоко модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М первый раз поднялся с аэродрома в Жуковском. Как сообщили пресс-службе ПАО "Туполев", полет продолжался 37 минут и проходил на высоте 1 тыс. 500 метров.

Пилотировал бомбардировщик экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Олега Петунина. Пилоты проверили обновленные системы, в частности, новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), сделанный на отечественной элементной базе.

Кроме того, самолет, получил новое навигационное, связное, прицельное оборудование, управление двигателями и топливной автоматикой, а также средства РЭБ.

Ту-22М3М – это не просто дальний, а многорежимный ракетоносец-бомбардировщик, у которого значительно расширен боевой потенциал. Так, бортовое радиоэлектронное оборудование Ту-22М3М унифицировано с аналогичными системами Ту-160М.



Ту-22М3М уже называют в западной прессе "убийцей авианосцев". Самолет вооружен противокорабельными ракетами Х-22, которые можно оснастить мегатонными термоядерными боеголовками. Плюс бомбардировщик берет под крыло Х-32 класса "воздух – поверхность" и гиперзвуковой "Кинжал", если это понадобится.